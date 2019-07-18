غريب: ما يناقشه مجلس النواب هو كيفية الاستمرار بنهب المال العام

رأى رئيس الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب ان "النظام في لبنان قائم على الفساد"، معتبرا انه "لا يمكن اقامة وطن من دون انتاج ونحن نعيش على الخدمات والحسنات".
واعتبر في حديث تلفزيوني ان "الرواتب والاجور في لبنان مجمدة وهناك هجمة عليها وممنوع ان ترتفع"، موضحا انه "ممنوع ان تتصاعد الرواتب والأجور لأن كل الكوادر يجب ان تذهب إلى الخارج وتهاجر من أجل تمويل النظام الريعي القائم في لبنان، هذه سياسة مدروسة عن سابق تصور وتصميم".
ولفت إلى انه "للأسف وصل البلد إلى حفة الانهيار، والجديد اليوم انه وصلنا إلى مرحلة لم يعد باستطاعة المصارف ومصرف لبنان خدمة الدين العام وتسيير أمور الدولة وذلك نتيجة شح الدولار".
من جهة أخرى، اعتبر غريب ان "ما يناقشه مجلس النواب في جلساته اليوم هو كيفية الاستمرار بنهب المال العام من خلال هذه الموازنة".
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