غريب: ما يناقشه مجلس النواب هو كيفية الاستمرار بنهب المال العام

رأى رئيس الحزب الشيوعي ال​لبنان​ي ​حنا غريب​ ان "النظام في لبنان قائم على ​الفساد​"، معتبرا انه "لا يمكن اقامة وطن من دون انتاج ونحن نعيش على الخدمات والحسنات".

واعتبر في حديث تلفزيوني ان "​الرواتب والاجور​ في لبنان مجمدة وهناك هجمة عليها وممنوع ان ترتفع"، موضحا انه "ممنوع ان تتصاعد الرواتب و​الأجور​ لأن كل الكوادر يجب ان تذهب إلى الخارج وتهاجر من أجل تمويل النظام الريعي القائم في لبنان، هذه ​سياسة​ مدروسة عن سابق تصور وتصميم".

ولفت إلى انه "للأسف وصل البلد إلى حفة الانهيار، والجديد اليوم انه وصلنا إلى مرحلة لم يعد باستطاعة ​المصارف​ و​مصرف لبنان​ خدمة ​الدين العام​ وتسيير أمور ​الدولة​ وذلك نتيجة شح ​الدولار​".

من جهة أخرى، اعتبر غريب ان "ما يناقشه ​مجلس النواب​ في جلساته اليوم هو كيفية الاستمرار بنهب ​المال​ العام من خلال هذه ​الموازنة​".