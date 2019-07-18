انطلاق جلسات محاكمة الجهات المدعى عليها بتلويث نهر الليطاني

انطلقت جلسات محاكمة الجهات المدعى عليها بتلويث ​نهر الليطاني​، برئاسة القاضي المنفرد الجزائي محمد شرف في قصر عدل زحلة، في حضور مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ​سامي علوية​ والوكيل القانوني للمصلحة. ويبلغ عدد المؤسسات والشركات الصناعية و​المستشفيات​ والأفراد المدعى عليها 61، وكانت المصلحة في وقت سابق قد تقدمت بإخبار تلاه إدعاء شخصي، على أثر مسح فني من قبل مفرزة زحلة القضائية إضافة الى لجنة من ​مصلحة الليطاني​ ووزارتي ​الصناعة​ و​البيئة​، كما تعهدت الجهات المدعى عليها أمام الضابطة ​العدلية​ بإتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على البيئة ووقف التصريف و​التلوث​ للنهر.

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