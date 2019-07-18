ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشه​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "عندما أقحلت رؤوسهم في مناقشة ​الموازنة​ حوّلوا ​المجلس النيابي​ إلى منبر قدح وذم لـ"حزب ​القوات اللبنانية​" الباحث عن قيام دولة المؤسسات و​محاربة الفساد​. عقدة عقمهم تاريخيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشه: عندما أقحلت رؤوسهم بمناقشة الموازنة حولوا المجلس لمنبر قدح وذم للقوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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