الحريري: اللقاء التشاوري ممثل في الحكومة ووزيره صوت مع الموازنة

علق رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلة النائب فيصل كرامي، مشيرا الى ان "اللقاء التشاوري ممثل في الحكومة ولم اسمع من وزيره اي انتقاد وهو صوت مع مشروع الموازنة".
من جهته رد النائب جهاد الصمد معتبرا أن "كلام الحريري هو أول اعتراف باللقاء التشاوري".
بدور أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "مجلس النواب مستقل بقراره وتصويت اي وزير في الحكومة لا يلغي دور النائب".
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