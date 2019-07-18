الحريري: اللقاء التشاوري ممثل في الحكومة ووزيره صوت مع الموازنة

علق رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على مداخلة النائب ​فيصل كرامي​، مشيرا الى ان "​اللقاء التشاوري​ ممثل في الحكومة ولم اسمع من وزيره اي انتقاد وهو صوت مع مشروع ​الموازنة​".

من جهته رد النائب ​جهاد الصمد​ معتبرا أن "كلام الحريري هو أول اعتراف باللقاء التشاوري".

بدور أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "مجلس النواب مستقل بقراره وتصويت اي وزير في الحكومة لا يلغي دور النائب".