ميقاتي استقبل سفيرة الاتحاد الاوروبي مودعة

إستقبل رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ سفيرة ​الاتحاد الاوروبي​ ​كريستينا لاسن​ في مكتبه في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامها، وجرى البحث في آخر التطورات والعلاقات اللبنانية- الاوروبية.

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