موظفو الإدارات العامة ببعلبك واصلوا إضرابهم لليوم الثانيع على التوالي

واصل موظفو الإدارات العامة في محافظة ​بعلبك الهرمل​ وموظفو البلديات و​أوجيرو​، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، رافضين "المس برواتبهم ومكتسباتهم في ​الموازنة​ التي يجري مناقشته في جلسات ​مجلس النواب​"، فحضروا إلى مكاتبهم ومراكز عملهم، لكنهم امتنعوا عن استلام أو إنجاز المعاملات.

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