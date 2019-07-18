سقوط قتلى وجرحى في حريق باستوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن الشرطة إن حريقا شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية يوم الخميس وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد. وقالت إن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد ذكرت في وقت سابق إن حريقا نشب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا منهم عشرة فقدوا الوعي. © متوفر بواسطة Euronews SA

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