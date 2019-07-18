"النواب الأمريكي" يرفض مشروع قرار وصفه ترامب بأنه "الأكثر سخافة"

دبي - بواسطة محمد فارس © KEVIN LAMARQUE

رفض مجلس النواب الأمريكي إطلاق إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، ليخمد بذلك موجة من الغضب العارم نجمت عن توجيه سيد البيت الأبيض انتقادات عنصرية لأربع نائبات ديمقراطيات.

وصوّت 332 نائبا أمس الأربعاء ضد الاقتراح الذي قدّمه النائب الديمقراطي آل غرين لإطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس.

وانضم النواب الديمقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا والذين يشكلون الغالبية إلى زملائهم الجمهوريين لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من تمسك عدد كبير من الديمقراطيين بإطلاق إجراءات العزل.

وبعد انتهاء التصويت كتب ترامب عبر "تويتر" أن الجهود الرامية إلى عزله "قد انتهت"، معتبرا أن "هذا ربما المشروع الأكثر سخافة واستهلاكا للوقت الذي اضطررت للعمل عليه"، وأضاف: "لا يجب السماح أبدا بأن يحدث هذا لرئيس أميركي مجددا".

المصدر: "أ ف ب"