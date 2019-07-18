اليابان.. قتلى بحريق داخل ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الحريق نشب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد، وذكرت أن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون ذكرت، في وقت سابق، إن حريقا نشب في ستوديو "كيوتو" للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا، منهم 10 فقدوا الوعي.