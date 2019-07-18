اليابان.. قتلى بحريق داخل ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد، وذكرت أن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون ذكرت، في وقت سابق، إن حريقا نشب في ستوديو "كيوتو" للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا، منهم 10 فقدوا الوعي.
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