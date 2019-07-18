7 أرقام عن الانترنت بمصر.. أبرزها وصول عدد المستخدمين عبر المحمول لـ35.1 مليون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد عدد مشتركى الانترنت فى مصر فى عام 2018 ليصل إلى 37.9 مليون مستخدم، وذلك وفقا لإحصائية أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونرصد فيما يلى 7 أرقام هامة عن عدد مشتركى الانترنت فى مصر: وصل عدد مشتركى الانترنت فى عام 2018، الى 37.9 مليون مستخدم. عدد مشتركى الانترنت فى 2017 بلغ 33.70 مليون. ارتفع معدل نمو حجم الاشتراكات فى ADSL إلى 25.58% خلال عام 2018، . وصل عدد مستخدمي الانترنت فائق السرعة إلى 6.53 مليون فى عام 2018 . ارتفع معدل نمو مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول بنحو 6.92% خلال عام 2018. وصل عدد مستخدمى الانترنت عبر الهاتف المحمول إلى 35.1 مليون مستخدم فى 2018. عدد مستخدمى الانترنت عبر الهاتف المحمول بلغ 32.79 مليون مستخدم فى 2017 .

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