شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس بكليات الإعلام من جيل المعلوماتية التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الهدف من التعليم هو إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل و لاحتياجات سوق العمل، مشددا على ضرورة أن يكون هناك ارتباط وثيق بين احتياجات سوق العمل و خريجى التعليم بشقيه العالى والفنى.

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وأضاف سعده، فى تصريحات له، أنه على قدر حاجة سوق العمل يكون التعليم فى مجال التخصص، مشيرا إلى أنه لابد أن يسير المؤشر التعليمى سواء زيادة أو انخفاض فى تخصص من التخصصات وفقا لاحتياجات سوق العمل .

وتابع:" لا نطالب بتخفيض أو بزيادة كليات وأقسام الإعلام بالجامعات ولكن نطالب أن يكون لدينا فكر اعلامى خارج الصندوق و هو الإعلام الالكترونى الذى أصبح لغة العصر و خارج الإعلام النمطى وهذا النوع يستوعب أعدادا كبيرة من خريجى كليات الإعلام وعليه فمتخذ القرار لا يفكر دائما فى المنع أو المنح ، ويجب عليه أن يفكر كيف يتم استغلال هذه القدرات البشرية وأن يكون أعضاء هيئة التدريس بكليات الإعلام من جيل المعلوماتية التكنولوجية التى تستطيع أن تفكر خارج الصندوق النمطى للتوظيف وأن تكون قادرة على مواكبة العصر فى عالم الإعلام الالكترونى" .