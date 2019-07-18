حريق ضخم يشب في المسجد الحسيني.. الأقدم في الأردن

شب حريق ضخم، مساء الأربعاء، في المسجد الحسيني، الأقدم في الأردن، الذي يقع وسط العاصمة عمّان.
وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الحريق اندلع في الطابق العلوي من المسجد، بعد صلاة العشاء، واقتصرت الأضرار على الفرش، ولم يصب أحد بأي أذى.
ونشر ناشطون مشاهد تظهر الدخان الكثيف الذي خرج من المسجد، قبل إطفائه من قبل كوادر الدفاع المدني.
وتأسس المسجد الحسيني سنة 1923، وهو من أقدم الأبنية المعمارية في العاصمة عمّان، ويعد من معالم المملكة.
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