ليبيا / ترحيل شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 إلى بريطانيا وسحب الجنسيّة الليبية منه

وكالات- قال متحدث بإسم قوة الردع الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس إن شقيق المفجر الإنتحاري الذي هاجم حفلا غنائيا في مانشستر في أنجلترا عام 2017 يجري ترحيله من ليبيا إلى بريطانيا.

وقال المتحدث إن هشام العبيدي الذي كانت تحتجزه قوة الردع الخاصة يجري نقله جوا إلى بريطانيا تنفيذا لحكم قضائي بترحيله.

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وكانت بريطانيا قد طالبت بترحيل العبيدي عام 2017 بعدما أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقه بتهمة القتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير.

ومن جهة أخرى، قالت قناة " ليبيا 2018" إن النائب العام اسقط الجنسية الليبية عن هاشم العبيدي قبل تسليمه لبريطانيا.