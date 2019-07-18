متابعة – صور / 3 قتلى بينهم نائب القنصل التركي في هجومٍ بمطعم بكردستان العراق

وكالات- أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية العراقية بأن ثلاثة قتلى، بينهم نائب القنصل التركي سقطوا في إطلاق نار على مطعم بأربيل بكردستان العراق اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019 .

وذكرت الشبكة أن إطلاق النار أسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن موظفا في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل العراقية قتل في هجوم مسلح إستهدف أحد المطاعم

وأوضحت الشبكة أن إطلاق النار إستهدف عددا من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية خلال تواجدهم في المكان.

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وهرعت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وأغلقت الطرق القريبة منه.