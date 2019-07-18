مصر.. انفجار بموقف سيارات في سيناء وسقوط جرحى

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كشفت مصادر قبلية وشهود عيان، الخميس، عن وقوع تفجير بموقف للسيارات بالشيخ زويد شمال سيناء في مصر، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وقالوا إن انتحارياً فجَّر نفسه في موقف للسيارات بمنطقة الشيخ زويد، موقعاً جرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

وسارعت قوات الأمن بتطويق المنطقة، بحثاً عن أي متفجرات قد يشتبه وجودها في المنطقة.

وكان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم أمس على يد مسلحين مجهولين ببئر العبد بشمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين استوقفوا عدة أشخاص عند قرية مصفق بمدينة بئر العبد على طريق العريش القنطرة، وقاموا بقتل 4 منهم، وقطع رؤوسهم وتم نقل جثثهم إلى المستشفى.

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ويأتي ذلك بعد أسابيع من قيام مسلحين ملثمين باختطاف 12 مواطناً بسيناء، بينهم محامون بارزون، خلال عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات.

وذكرت مصادر قبلية أن مسلحين ملثمين اختطفوا عدداً من المواطنين من أبناء سيناء، بينهم المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وآخرون كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم من محافظة الإسماعيلية.

وأفرج المسلحون عن 5 من المخطوفين، فيما لا يزال مصير الباقين مجهولا.

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد