أزمة وشيكة بين واشنطن والمكسيك

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أعلنت الخارجية المكسيكية أن أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد متوجهين للولايات المتحدة تراجع بنحو الثلث في حزيران، وحذرت من أن الأزمة لا تزال ماثلة ما لم يتراجع العدد بشكل أكبر.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ماكسيميليانو رييس، إن نحو مئة ألف شخص غالبيتهم من دول أميركا الوسطى دخلوا المكسيك في حزيران الماضي، مقابل 144 ألفا الشهر السابق.
وتهدد واشنطن المكسيك بفرض رسوم جمركية على بضائعها إن لم تحد من تدفق المهاجرين غير الموثقين إلى الولايات المتحدة.
وفي حزيران نشرت المكسيك الآلاف من عناصر الشرطة والجيش عند الحدود وزادت عمليات التوقيف والترحيل.
واعتبر رييس أنه إذا استمر عبور هذه الأعداد الكبيرة سنكون أمام “خطر حدوث أزمة إنسانية أو محنة”.
المصدر روسيا اليوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.