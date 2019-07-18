زلزال قوي يهز جنوب غرب إيران

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أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، بأن زلزالا بلغت قوته 4,2 درجة هز المنطقة قرب مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران.
وقالت مهر إن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا. ولم تورد الوكالة أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار.
المصدر وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.