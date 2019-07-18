كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير اليمن يطلع مسؤول في الإتحاد الأوروبي على آخر المستجدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلتقى سفير اليمن لدى الاتحاد الأوربي السفير محمد طه مصطفى اليوم مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي السفير فرناندو جنتليني.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أطلع السفير محمد طه، المسؤول الأوربي على آخر المستجدات في بلادنا ومنها إصدار الانقلابيين أحكاما بالإعدام على أكثر من ثلاثين من الأكاديميين والصحافيين والطلاب.

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كما أطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في جانب استيراد المشتقات النفطية ومواجهة تدفق اللاجئين من القرن الإفريقي علاوة على ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من تجنيد للأطفال والشباب في معسكرات صيفية بهدف غسل أدمغتهم، ومواصلتها الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

من جانبه أكد المسئول الأوروبي على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لأحكام الإعدام، وعبر عن أمله في نجاح مهمة المبعوث الأممي مارتن جريفيث لإحلال السلام لتتوقف المعاناة التي يواجهها اليمنيون.