كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يجدد اتهام تركيا وقطر بارتكاب جرائم ضد الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اليوم الأربعاء اتهام تركيا وقطر بارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي.

وأكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، أن القوات المسلحة الليبية لا تزال تخوض معاركها على مشارف طرابلس وتتقدم على حساب العصابات الإجرامية، بحسب ما ذكره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية".

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وأوضح المساري، في مؤتمر صحافي، أن سلاح الجو يعمل على مساندة القوات البرية في التقدم الميداني للعاصمة طرابلس، في ما تشن القوات الجوية غارات يومية على مواقع المسلحين في غريان.

وأكد المسماري، أن الجيش حقق تقدماً ميدانياً في منطقة الزطارنة، ووادي الربيع، والأحياء البرية وطريق المطار، وتهاجم القوات الجوية مواقع المليشيات في شمال غريان، والعزيزية، رغم بطء هذا التقدم حرصاً على للمدنيين.