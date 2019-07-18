كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفارة المملكة في تركيا تصدر تحذيرا جديدا للسعوديين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت السفارة السعودية في تركيا السعوديين الذين يزروون تركيا من استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب تأجير تركية محلية .

ونصحت السفارة السعودية في بيان رسمي الرعايا السعوديين بضرورة الحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة.

وأضافت السفارة أن التحذير جاء نظرا لتعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون، ومركز المدنية، وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة، ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.

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وحثت السفارة السعودية في التعميم ، المواطنين على ضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير.

ودعت إلى الحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنا مبلغ التأمين الشامل (التأمين صفر) عند الاتفاق على الاستئجار.

ولفتت إلى أنه في حالة وقوع أي حادث فيجب عدم مغادرة الموقع إلى حين وصول الأجهزة الأمنية والحصول على تقرير بالحادث.

وكانت السفارة حذرت مطلع يوليو الحالي من عصابات تستهدف السائح السعودي، بعد رصدها تعرض مواطنين ومواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية من قبل أشخاص مجهولين.