كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة الثانوية العامة 2019 في فلسطين برقم الجلوس والإسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم رابط نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين بالاسماء وارقام الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلبة التوجيهي - الانجاز في جميع المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي فلسطين 2019 اليوم الخميس الساعة الثامنة صباحا لجميع الطلبة الذين انتظروا هذه النتائج بأحر من الجمر، حيث نقدم لكم هذه النتائج على موقع وكالة سوا الاخبارية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عبر تصريح صحفي أن نتائج الثانوية العامة 2019 ستعلن من خلال موقعها الرسمي الخاص بنتائج امتحان التوجيهي وأيضاً عَبر الرسائل القصيرة من شركتي جوال وأوريدو، وعبر صفحات مديريات التربية.

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يشار إلى ان ما يزيد عن ستة وسبعين ألف طالب وطلبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة - التوجيهي في فلسطين خلال الشهر الماضي، حيث تشكل هذه الاختبارات مرحلة مهمة ومصيرية في حياتهم الدراسية الجامعية والمهنية.

يذكر أن نتائج الثانوية العامة - التوجيهي للعام الماضي 2018 في فلسطين جاءت بنسبة نجاح بلغت 66.69 % موزعة على الفروع العلمي والادبي والشرعي والريادة والاعمال والصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والفندقي والتكنولوجي.

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