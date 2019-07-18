كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بحريق داخل استوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن الشرطة إن حريقا شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيوتو اليابانية، اليوم الخميس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

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وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد. وقالت إن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد ذكرت، في وقت سابق، إن حريقا نشب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا منهم عشرة فقدوا الوعي.