اقتصاديون أفارقة في زيارة خاصة للمغرب

قام وفد رفيع المستوى يتكون من رجال أعمال وفاعلين مؤسساتيين من جنوب إفريقيا ونيجيريا وليسوتو وكينيا، بزيارة اقتصادية للمغرب في كل من 15 و16 من يوليوز الجاري، وذلك بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتعكس هذه الزيارة الإرادة المتبادلة للفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، من أجل إعطاء زخم جديد للتعاون بين المغرب وهذه الدول.

وتضمن البرنامج زيارات لعدد من الإنجازات الاقتصادية في البلاد، والتي أنجزت في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية للمغرب، كميناء طنجة المتوسط ومحطة نور ورزازات للطاقة الشمسية. كما شمل البرنامج عقد لقاء عمل مع ممثلي القطاع العام المغربي وأهم الفاعلين الاقتصاديين.