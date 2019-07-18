بحضور طبيب فلسطيني: تشريح جثمان الأسير الشهيد طقاطقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، ببدء تشريح جثمان الأسير الشهيد نصار ماجد عمر طقاطقة (31 عاما)، في معهد الطب العدلي "أبو كبير"، بحضور الطبيب الشرعي والمنتدب من وزارة العدل أشرف القاضي.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه من المتوقع الحصول على نتائج التشريح الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة.

بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه حصل على معلومات جديدة، تؤكد أن استشهاد المعتقل طقاطقة في السجون الإسرائيلية، كان نتيجة التعذيب.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن عددا من المعتقلين قالوا إن تدهورا صحيا ظهر على المعتقل، بسبب التحقيق في مركز تحقيق الجلمة.

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ولفت البيان، إلى أن طقاطقة أُدخل إلى زنازين سجن مجدو يوم 9 تموز/ يوليو، واعتدي عليه بالضرب المبرح وقيد بالسرير.

وقال البيان إن طقاطقة "تعرض للتعذيب في معتقل مجدو قبل استشهاده، وهناك معلومات أولية تشير إلى احتمالية أصابته بكسور في أطرافه نتيجة للتعذيب".

واستشهد الأسير الشهيد طقاطقة، وهو من بلدة بيت فجار قضاء بين لحم، صباح يوم الثلاثاء، داخل جدران عزل معتقل "نيتسان" في الرملة، وباستشهاده ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ 220 ارتقوا منذ العام 1967.

واعتقل الأسير طقاطقة في 19 حزيران/يونيو الماضي، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته وتخريبها، ونُقل إلى مركز توقيف "الجلمة" للتحقيق معه، ثم إلى العزل في سجن "الرملة"، واستشهد هناك.