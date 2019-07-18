شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي ينهي كل استعداداته لخوض معركة الحسم في طرابلس والان مع التفاصيل

أنهى الجيش الليبي كل استعداداته لخوض معركة الحسم غربي البلاد.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر قولها إن إذن إطلاق الموجة الثانية من عملية «طوفان الكرامة» قد يصدر بين لحظة وأخرى. ووفق مصادر ميدانية، فإن الجيش الليبي تلقّ الأوامر بالتمركز في مواقع الانطلاق للمعارك، وانتظار إشارة «الزحف الكبير»، من القائد العام المشير خليفة حفتر. وأكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن الساعات المقبلة ستحمل المزيد من بشائر النصر على الميليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

وذكرت المصادر أن القوات المسلّحة تمكنت في جميع المحاور من تطوير عمليات هجومية على خطوط النار. وقال المسماري: «إن القوات المسلّحة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات الميليشيات»، مضيفة: «أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم، كما دكّت أهدافاً إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي».

ولفتت إلى أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية للقوات المسلحة على كل المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية.