شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد. الحوثي والإصلاح وجهان لعملة واحدة والان مع التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو بعنوان الحوثي والإصلاح وجهان لعملة واحدة. وتناول الفيديو قيام حزب الاصلاح الإخواني المدعوم من قطر عقد اتفاقاً مع مليشيات الحوثي الإيرانية لتدمير اليمن ونشر الخراب والفوضى في البلاد. وأضاف فيديو مداد نيوز، أن عناصر "الإصلاح" قد انسحبت من المناطق المحررة في الساحل الغربي والبيضاء لتمكين مليشيا الحوثي من الاستيلاء عليها وعرقلة انتصارات المقاومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي ومد أجل الحرب في اليمن.

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