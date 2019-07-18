شكرا لقرائتكم خبر عن مُحلل سياسي بحريني: برنامج الجزيرة مجرد أكاذيب من قبل إرهابيين والان مع التفاصيل

قال المحلل السياسي البحريني أسامة الماجد، إن البرنامج "ماخفي كان أعظم" بالجزيرة المفبرك احتوى الكثير من المتناقضات، أولها أنه لا يتضمن أي محتوى صحيح،

وأكد سياسيون بحرينيون أن البرنامج المفبرك «ما خفي أعظم» الذي بثته قناة الجزيرة أخيراً، يأتي في إطار الحملة التي يقودها تنظيم الحمدين ضد مملكة البحرين لبث القلاقل والفوضى، ومحاولة ضرب وحدة أبناء الشعب الواحد وبث الفرقة بينهم.

وأشار الماجد في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس "إلى أن ما عرضه البرنامج مجرد أكاذيب من قبل إرهابيين، ومن شخص هارب ومطلوب على قائمة الإنتربول الدولي، لأسباب تتعلق بالتنصل من الخدمة العسكرية، ومحاولة إقامة شبكات تجسس عنقودية في البحرين تتبع الاستخبارات القطرية.

وأوضح الماجد أن البرنامج ذكر أسماء شخصيات ليست في مناصبها، وأوقاتاً متضاربة حول عدد من الأحداث غير الصحيحة، وزيّف أحداثاً أخرى، بشكل احترافي، ومشين في آن واحد.