شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: هنيئاً للإمارات وشعبها هذه الكوكبة التي تحظى بكل رعاية من قائد ملهم والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "تكتسب لقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أبنائه الطلبة وذويهم والعاملين في الحقل التعليمي والتربوي بشكل متواصل، أهمية بالغة الدلالة كونها تجسد ما يعقده الوطن من آمال على أبنائه المتفوقين الذين ينتظر منهم أن يكونوا مساهمين حقيقيين وفاعلين في مسيرة التنمية المستدامة".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "اليمن العربي" - " فما يبديه سموه من اهتمام غير محدود بأبنائه الطلبة في جميع المراحل والعملية التعليمية برمتها عبر تأمين كل مقومات النجاح والإبداع والتفوق والقدرة على تفجير كافة الطاقات الخلاقة والإبداعية".

ومضت الصحيفة "ويعكس إيمان ونظرة سموه بأسس الوصول بالإمارات إلى مصاف الدول الأرقى عالمياً، وهي مناسبة تعطي دفعاً لجميع الطلبة والمتفوقين ليضاعفوا الجهود وينهلوا من بحور العلم أقصى ما يستطيعون، فاللقاء مع سموه وسام فخر وتشريف لا يمكن وصفه والتعبير عن أهميته في مسيرة كل من يحظى بهذا التكريم، كما أنه دليل اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتأمين مقومات التفوق للطلبة في مسيرتهم لبناء مستقبل مشرف يكونون فيه الصورة الأمثل لعملية البناء في الإنسان والاستثمار الفعال في قدراته وجعل سلاح العلم في متناول الجميع".

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وأشارت إلى أن "الاهتمام والمتابعة اللتان يبديهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لا يقتصران على تكريم المتفوقين، بل نراه أباً حنوناً في جميع المراحل متابعاً لأدق تفاصيل العملية التعليمية، يلتقي الطلبة في المدارس والمناسبات وخلال جولاته وزياراته الخارجية، حيث يحرص سموه على لقاء أبنائه الطلبة المبتعثين والتعرف على آمالهم وطموحاتهم واحتياجاتهم والاطمئنان على مسيرتهم ".

ومضت "واليوم بفضل جهود سموه وقيادته الحكيمة ورؤيته التي يؤكد من خلالها أن العلم هو الناقل الأول للإنسان إلى الأمام والمشاركة في صناعة الحضارة، فقد كان لمتابعة سموه وتأمين الصروح العلمية وفق أرقى المواصفات الدور الأكبر بجعل الإمارات تزخر بالعقول القادرة على التقدم والإبداع في الكثير من العلوم المعقدة والتي تحتاج إلى قدرات غير عادية وبناء استثنائياً، وكل ذلك بات واقعاً بفضل سياسة سموه ورعايته واهتمامه حيث أشرف على بناء الكادر البشري القادر على التعامل مع متطلبات العصر ومواكبة تحدياته بعقل منفتح ومتمكن وامتلاك مفاتيح المستقبل عبر الإبداع في العلوم والمشاركة في إنتاج المعرفة وعدم الاكتفاء بنهل ما يصل منها، لأن الطموحات الوطنية للإمارات ومسيرة الإنجازات تقتضي رهاناً على جهود أبنائها وكل من يقيم وينهل من صروحها العلمية والمعرفية ويتخذ منها وطناً يضمن له الكرامة ويوفر مقومات النجاح وتحقيق الأحلام، وهو ما عمل عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورأينا كيف يكرم كل مبدع ومجتهد يعيش على أرض الوطن المباركة".

واختتمت "الجهود الأبوية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نلمس آثارها المشرفة في النجاحات والإنجازات والتفوق الذي يحققه أبناء الوطن، بعد أن نالوا ثقة غالية، وهُيأت لهم كل وسائل التقدم والنجاح بأرقى المعايير وفي المراحل التعليمية كافة، بما فيها الجامعات التي باتت صروحاً علمية شامخة ترسخ مكانتها بين أفضل جامعات العالم وتشهد إقبالاً من عشرات الجنسيات للدراسة فيها، أو عبر افتتاح وتدشين فروع للجامعات الأشهر الأعرق عالمياً.. فهنيئاً للمتفوقين هذا التكريم المشرف، وهنيئاً للإمارات وشعبها، هذه الكوكبة التي تحظى بكل رعاية من قائد ملهم لتكون دائماً بقدر الآمال التي يريدها منها الوطن".