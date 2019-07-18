شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي دلـــيل على الدور الرائد للإمارات والان مع التفاصيل

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الخمسين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أمس، والذي انعقد برئاسة المملكة العربية السعودية، اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020؛ وذلك تأكيداً على الدور المهم لدولة الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة لدبي.

وبارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة، مؤكداً أن هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي.

وغرّد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «نبارك اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة.. هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي».

وتابع أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق قبل 20 عاماً استراتيجية دبي الإعلامية، لتصبح مركزاً لصناعة الإعلام، من خلال مبادرات ومشاريع إعلامية رائدة، لافتاً إلى أن «هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها».