شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 دواعش بضربة جوية جنوب كركوك والان مع التفاصيل

أعلنت مصادر أمس الأربعاء، مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش الأرهابي، في ضربة جوية نفذها طيران التحالف جنوب كركوك.

وجاء في بيان صادر عن المقر المتقدم للعمليات المشتركة، أنه "بجهد أمني مشترك من قبل الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية وبإشراف مقر العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي عقب عملية بحث وتمشيط للقوات الأمنية، ضربة جوية استندت لمعلومات دقيقة"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز".

وأضاف البيان، أن "الضربة أسفرت عن مقتل 4 دواعش في وادي أبو خناجر جنوب محافظة كركوك".

وعاود داعش نشاطه بشكل ملحوظ وكثف تواجده وهجماته في كركوك وأغلب المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبعداد، بعد أحداث "16 أكتوبر" وانسحاب البيشمركة وقوات الأمن الكوردية من هذه المناطق.