شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مواجهة إيران خطوة مهمة لأجل السلام والاستقرار في المنطقة والان مع التفاصيل

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، خلال لقاء مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، في إطار زيارته الرسمية لواشنطن، أن "إيران تنتهج سياسات تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الجماعات والمليشيات الإرهابية ونشر الفوضى والعنف".

ولفت إلى أن "مواجهة خطر إيران تعد خطوة مهمة وهدفاً رئيسياً لأجل السلام والاستقرار في المنطقة يستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيقه".

من جانبه، أكد وزير خارجية البحرين أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين بلاده والولايات المتحدة، تبرهن على ما تحظى به هذه العلاقات من أولوية واهتمام من قبل البلدين الصديقين.

وأضاف أن هذه العلاقات تعكس أيضاً مساعيهما الحثيثة لتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات، بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.