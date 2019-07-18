الاتحاد الأوروبي “لا تعجبه” تهديدات خروج بريطانيا دون الاتفاق

جدة - عمرو شويل بروكسل- الخليج 365:

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة خروج بريطانيا من التكتل خلال مقابلة تذاع اليوم الخميس إن تهديدات الخروج دون اتفاق لا تعجبه لكن إذا اختارت بريطانيا هذا المسار فسيكون عليها تحمل العواقب.

وردا على سؤال في المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما سيحدث إذا مزقت بريطانيا بطاقة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، قال بارنييه “سيكون على المملكة المتحدة تحمل العواقب”.

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وأضاف “أعتقد أن الجانب البريطاني، وهو مطلع وكفؤ ويعرف طريقة عملنا في جانب الاتحاد الأوروبي، كان على علم منذ البداية بأننا لم يعجبنا مطلقا مثل هذا التهديد. واستخدامه ليس مفيدا”.

وذكر بارنييه، الذي تحدث مع (بي.بي.سي) قبل التنافس الحالي على زعامة حزب المحافظين، أن اتفاق الانسحاب “هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة”.

وقال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية في حديث مع (بي.بي.سي) إن الوزراء البريطانيين كانوا “يركضون في المكان كالحمقى” لدى وصولهم للتفاوض على الخروج من الاتحاد في عام 2017.