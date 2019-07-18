الان تتابع زلزال شدته 4.2 درجة يهز جنوب غرب إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الخميس بأن زلزالا بلغت قوته4.2 درجة هز المنطقة قرب مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد. وقالت مهر إن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا.ولم تورد الوكالة أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار.

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