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قطر تمول معسكراً لتدريب الإخوان في مأرب اليمنية

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الان تتابع قطر تمول معسكراً لتدريب الإخوان في مأرب اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

تمول قطر تدريب قرابة 300 من تنظيم الإخوان المسلمين في معسكر الرويك بمحافظة مأرب اليمنية. ونقل موقع “نيوزيمن” اليمني عن مصادر أن “300 من القيادات المحسوبة على حزب الإصلاح من محافظات مأرب، والجوف، وتعز، وأرحب بصنعاء، وذمار، وإب، تتلقى منذ أسبوع دورات مكثفة في العلوم العسكرية، تستمر لقرابة الستة الأشهر”.

وبحسب المصادر، سيتدرب المشاركون على يد خبراء من جنسيات مختلفة، للحصول على دبلوم في العلوم العسكرية، في إطار برنامج مولته قطر عبر القيادي في حزب الإصلاح الإخواني، شيخان الدبعي.

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