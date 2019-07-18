الموجز حذر منها .. مصر تمنع السفر للسعودية بتأشيرة «الترفيه» .. الرياض تقرر إعادة 30 مصرياً للقاهرة .. تحقيقات موسعة للوصول للشركات التي إستخدمتها لسفر الحجاج

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أثارت التسهيلات التي منحها مجلس الوزراء السعودي، لتأشيرات "الزيارة" التي خصصت للراغبين بحضور فعاليات هيئة الترفيه التي تقام في المملكة، جدلا بعد أن قارنها راغبون بزيارة السعودية لأداء العمرة أو الحج.

وأقر مجلس الوزراء السعودي قبل أشهر، استحداث تأشيرة باسم "زيارة فعالية"، تصدر وفقا لآليات رئاسة أمن الدولة، ووزارة الخارجية.

ويتطلب للحصول على التأشيرة إثبات حضور الفعالية بشراء التذكرة المخصصة لها، مقابل إصدار التأشيرة خلال 24 ساعة فقط، الأمر الذي أثار حفيظة الراغبين بأداء العمرة الذين عليهم الانتظار قرابة الأسبوعين قبل الحصول عليها.

استغلال تأشيرة الترفيه لأداء العمرة

تواجه هيئة الترفيه في السعودية صدمة كبيرة، بعد استغلال تأشيرات الحفلات من قبل المسلمين الأجانب والتي يتم استخراجها في ثلاث دقائق لأداء العمرة في مكة المكرمة.

وأكدت مصادر إعلامية في السعودية، أن هيئة الترفيه أمام مأزق؛ إذ أن استخراج تأشيرات حفلاتها للأجانب يستغرق ثلاث دقائق، ولكنهم لا يحضرون ويذهبون لأداء العمرة في مكة.

Advertisements

وبحسب المصادر، فإن تأشيرة العمرة الأصلية من السفارات السعودية تعد أغلى سعرًا وأكثر تعقيدًا في الحصول عليها من تأشيرات حفلات هيئة الترفيه.

30 مصرياً تعرضوا للنصب

وتعرض حوالي 30 حاجًا مصريًا لعملية نصب، بعد استخراج شركات التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، وفور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة وفقاً لما نشره مصراوي .

وتجري سلطات المطار، تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التي حجزت التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم، كما تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج. ​

وكان الموجز قد نشر تقريراً عن تأشيرة الترفيه التي يتم إستغلالها لسفر الحجاج ، لمطالعة التقرير إضغط اللينك التالي :-

صدمة لـ ترك آل الشيخ.. استغلال الأجانب لتأشيرات حفلات الترفيه لأداء مناسك العمرة..ومغردون: تأشيرة الحفلات تستخرج في 3 دقائق