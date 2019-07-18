اللواء ابراهيم التقى الاحمد وعرضا التطورات في المخيمات وقرارات وزارة العمل

أفادت قناة الـ"LBC" أن المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ استقبل صباحا عضو اللجنة المركزية ل​حركة فتح​ ​عزام الاحمد​ وكان بحث بالتطورات في المخيمات وقرارات ​وزارة العمل​.

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