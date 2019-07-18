تجمع عدد من الشاحنات على جانب طريق عام العبدة- العبودية بعكار من دون قطع للسير

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تجمّع عدد من ​الشاحنات​ على جانب طريق عام ​العبدة​ - ​العبودية​ في عكار من دون قطع للسير، وحركة المرور طبيعيّة في المكان حاليًّا".

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