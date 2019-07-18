ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "موظفي "مستشفى حاصبيا الحكومي" يستمرّون في إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، ويستمرّ معه توقّف العمل في أقسام المستشفى كافّة، وعدم استقبال المرضى، إلّا للحالات الطارئة وغسل الكلى والعلاج الكيميائي؛ وذلك احتجاجًا على عدم قبض رواتبهم للشهر الثامن على التوالي، رغم كلّ الوعود الّتي لم يُنفّذ منها شيء".
وجدّد الموظّفون مناشدة وزير الصحة العامة جميل جبق ووزير المال علي حسن خليل والجهات المعنيّة كافّة، "العمل سريعًا لدفع حقوق الموظفين الّذين باتوا في حالة يُرثى لها، نتيجةً للوضع الاقتصادي والمعيشي السيء الّذي يواجهونه".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إستمرار إضراب موظفي مستشفى حاصبيا للأسبوع الثالث احتجاجا على عدم دفع رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.