النشرة: إستمرار إضراب موظفي مستشفى حاصبيا للأسبوع الثالث احتجاجا على عدم دفع رواتبهم

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "موظفي "​مستشفى حاصبيا الحكومي​" يستمرّون في إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، ويستمرّ معه توقّف العمل في أقسام المستشفى كافّة، وعدم استقبال المرضى، إلّا للحالات الطارئة وغسل الكلى والعلاج الكيميائي؛ وذلك احتجاجًا على عدم قبض رواتبهم للشهر الثامن على التوالي، رغم كلّ الوعود الّتي لم يُنفّذ منها شيء".

وجدّد الموظّفون مناشدة وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ والجهات المعنيّة كافّة، "العمل سريعًا لدفع حقوق الموظفين الّذين باتوا في حالة يُرثى لها، نتيجةً للوضع الاقتصادي والمعيشي السيء الّذي يواجهونه".