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مقتل فتاة سورية بعد سقوطها من على شرفة منزلها في الشيخ محمد عكار

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أفادت معلومات ​صحفية​ بأن الفتاة السورية دعاء .م.ا( 16سنة) توفيت متأثرة باصابتها اثر سقوطها من على شرفة منزلها في الطابق الثالث حيث تسكن مع عائلتها عند مفترق بلدة الشيخ محمد.

وقد نقلت الى ​مستشفى​ الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا حيث تمت معاينة جثتها من قبل الطبيب الشرعي.

وبوشرت التحقيقات من قبل ​الاجهزة الامنية​ المعنية لكشف كامل ملابسات وظروف الحادثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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