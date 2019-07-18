مقتل فتاة سورية بعد سقوطها من على شرفة منزلها في الشيخ محمد عكار

أفادت معلومات صحفية بأن الفتاة السورية دعاء .م.ا( 16سنة) توفيت متأثرة باصابتها اثر سقوطها من على شرفة منزلها في الطابق الثالث حيث تسكن مع عائلتها عند مفترق بلدة الشيخ محمد.
وقد نقلت الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا حيث تمت معاينة جثتها من قبل الطبيب الشرعي.
وبوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية المعنية لكشف كامل ملابسات وظروف الحادثة.
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