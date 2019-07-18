مقتل فتاة سورية بعد سقوطها من على شرفة منزلها في الشيخ محمد عكار

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن الفتاة السورية دعاء .م.ا( 16سنة) توفيت متأثرة باصابتها اثر سقوطها من على شرفة منزلها في الطابق الثالث حيث تسكن مع عائلتها عند مفترق بلدة الشيخ محمد.

وقد نقلت الى ​مستشفى​ الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا حيث تمت معاينة جثتها من قبل الطبيب الشرعي.

وبوشرت التحقيقات من قبل ​الاجهزة الامنية​ المعنية لكشف كامل ملابسات وظروف الحادثة.