نقابة اصحاب الصهاريج ثمنت وضع لوحات عمومية من فئة الصهاريج في التداول

ثمن مجلس نقابة اصحاب ​الصهاريج​ ومتعهدي نقل ​المحروقات​ في لبنان "جهود من ساهم في ​قطاع النقل البري​ من الوزراء المعنيين بهذا القطاع على تجاوبهم وسعيهم الدؤوب لحل مشاكل القطاع، ولاسيما لجهة استحداث فئة الصهاريج".

وطالب المجلس في بيان اثر اجتماع له "بضرورة الزام الصهاريج التي حصلت على قرارات استثنائية للعمل بلوحات خصوصية الى المبادرة، فور اقرار ​الموازنة​ العامة للعام 2019 ونشرها في ​الجريدة الرسمية​، الى الحصول على لوحات عمومية من فئة الصهاريج تنفيذا ل​قانون السير​ 243، وبالتالي تصحيح اوضاع كل الصهاريج".