ثمن مجلس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان "جهود من ساهم في قطاع النقل البري من الوزراء المعنيين بهذا القطاع على تجاوبهم وسعيهم الدؤوب لحل مشاكل القطاع، ولاسيما لجهة استحداث فئة الصهاريج".
وطالب المجلس في بيان اثر اجتماع له "بضرورة الزام الصهاريج التي حصلت على قرارات استثنائية للعمل بلوحات خصوصية الى المبادرة، فور اقرار الموازنة العامة للعام 2019 ونشرها في الجريدة الرسمية، الى الحصول على لوحات عمومية من فئة الصهاريج تنفيذا لقانون السير 243، وبالتالي تصحيح اوضاع كل الصهاريج".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة اصحاب الصهاريج ثمنت وضع لوحات عمومية من فئة الصهاريج في التداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.