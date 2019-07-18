الأب مطر: تسجيل 29 ألفا و272 أعجوبة للقديس شربل منذ ظهوراته حتى اليوم

كشف قَيَّم ​دير مار مارون- عنايا​ المسؤول عن توثيق عجائب ​​القديس شربل​​​ في​ الدير الأب ​لويس مطر​، أنّ "اليوم يتمّ تسجيل أعجوبة جديدة، لامرأة إيطالية كانت تعاني من مشاكل في الرحم، لكنّ القديس شربل شفاها وعادة حالة رحمها طبيعية".

ولفت في تصريح إذاعي، إلى أنّ "الأعجوبة الثانية هي لامرأة حامل من صور، تبيّن نتيجة الصورة الصوتية أنّ الجنين ميّت في أحشائها منذ 3 أسابيع، إلّا أنّها رفضت أن تبقى في المستشفى وتخضع لعمليّة إجهاض"، موضحًأ أنّ "المرأة وضعت صورة القديس شربل على بطنها وصلّت لمدّة ثلاثة أيام. بعدها، ذهبت إلى طبيب آخر وخضعت للصورة الصوتيّة، وأكّد لها أنّ الجنين بصحة جيّدة. عندها عرضت عليه الصورة السابقة ولفت إلى أنّ ​مار شربل​ قام بأعجوبته معها".

وأعلن الأب مطر "تسجيل 29 ألفًا و272 أعجوبة للقديس شربل منذ ظهوراته حتّى اليوم، و10 بالمئة مع غير المعمّدين".