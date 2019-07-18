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الكونغرس الأميركي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية

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أقر ​مجلس النواب الأميركي​ مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار ​دولار​ للسعودية وحلفاء آخرين ل​واشنطن​.

وسبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس الشيوخ، لذا سيتم ارسالها في خطوة لاحقة الى ​البيت الابيض​ حيث من المتوقع ان يواجهها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ب"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.

ومع ان مجلس النواب وافق على وقف مبيعات ​الاسلحة​ بغالبية مريحة، الا ان القرار كان يحتاج الى خمسين صوتا اضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "فيتو" ترامب.

ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع ​​ و​الامارات​ و​الاردن​ تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في ​الشرق الأوسط​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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