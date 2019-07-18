الكونغرس الأميركي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية

أقر ​مجلس النواب الأميركي​ مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار ​دولار​ للسعودية وحلفاء آخرين ل​واشنطن​.

وسبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس الشيوخ، لذا سيتم ارسالها في خطوة لاحقة الى ​البيت الابيض​ حيث من المتوقع ان يواجهها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ب"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.

ومع ان مجلس النواب وافق على وقف مبيعات ​الاسلحة​ بغالبية مريحة، الا ان القرار كان يحتاج الى خمسين صوتا اضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "فيتو" ترامب.

ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع ​السعودية​ و​الامارات​ و​الاردن​ تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في ​الشرق الأوسط​.