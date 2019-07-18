مجموعة "ميركوسور" دعت إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة سريعا في فنزويلا

دعت دول السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية "ميركوسور" (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي)، إلى "إجراء انتخابات رئاسيّة حرّة ونزيهة وشفّافة في أسرع وقت ممكن في فنزويلا"
وأعرب رؤساء الدول في بيان، عقب قمة للتكتل عقدت في سانتا في الأرجنتينية، عن قلقهم إزاء "الأزمة الخطيرة الّتي تشهدها فنزويلا والّتي تؤثّر بشكل خطير على الأوضاع الإنسانيّة وحقوق الإنسان".
وتشهد فنزويلا أزمة خانقة منذ أن نصّب رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة في كانون الثاني، واعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة الأميركية.
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