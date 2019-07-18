ظريف: سنبلغ الأوروبيين بالمرحلة الثالثة من زيادة تخصيب اليورانيوم

أكّد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "إيران دخلت المرحلة الثانية من زيادة تخصيب اليورانيوم وستبلغ الأوروبيين عن المرحلة الثالثة فور بدئها".

وفي حوار أجرته معه قناة "بلومبيرغ" على هامش زيارته إلى ​نيويورك​ للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي -الاجتماعي لمنظمة ​الأمم المتحدة​، وصف ظريف القيود الأميركية على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك بـ "غير الإنسانية"، مشدداً على أن "الشعب الإيراني يتعرض لأبشع أنواع ​الإرهاب​ الاقتصادي الذي يستهدف الأبرياء ويحقق أغراضاً سياسية غير شرعية".

ولفت إلى أن" إيران لم تترك طاولة المفاوضات بل أن الأميركيين هم الذين تركوها وبامكانهم العودة ويعرفون كيف يعودون إليها."

وفيما يتعلّق بمزاعم الأميركيين حول ما يصفونه باقتراب إيران من صنع القنبلة الذرية قال "لو كنا نسعى وراء صنع القنبلة الذرية لقمنا بذلك في ذلك الوقت الذي دفعنا ثمنه ، لكننا لم ولن نسعى وراءه لا في ذلك الوقت ولا الآن لأن قائد ​الثورة الاسلامية​ أصدر فتوى بحرمتها ومن جانب آخر لا نعتبر أن القنبلة الذرية تجلب ​الأمن​"، مشيرا الى أن "هناك فرصة أفضل من 50 في المئة لأن يظل ​ترامب​ في منصبه، لذلك سنحتاج إلى التعامل معه لمدة ست سنوات أخرى".