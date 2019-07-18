زلزال شدته 4.2 درجة هز جنوب غرب إيران

أعلنت وكالة "مهر" ال​إيران​ية للأنباء، أنّ "​زلزال​ًا بلغت قوّته 4.2 درجة هزّ المنطقة قرب مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران". وأوضحت أنّ "الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترًا"، من دون أ تورد أيّ معلومات عن وقوع خسائر بشريّة أو أضرار.

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