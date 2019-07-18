دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أصدر قاض أمريكي يوم الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة على إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان، المعروف بلقب (إل تشابو)، والمدان بإدارة منظمة إجرامية هربت أطنانا من المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقال الادعاء إن القاضي برايان كوجان أصدر حكما بالسجن مدى الحياة إضافة إلى‭‭‭ ‬‬‬السجن 30 عاما، وهو حكم إلزامي بموجب القانون، خلال جلسة بمحكمة اتحادية في بروكلين. كما فرض على غوزمان دفع غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.

وكانت هيئة محلفين قد خلصت إلى إدانة غوزمان (62 عاما) في فبراير شباط بتهريب أطنان من الكوكايين والهيروين والماريجوانا والمشاركة في العديد من مؤامرات القتل بصفته زعيم عصابة سينالوا المعروفة منذ وقت طويل بأنها واحدة من أكبر وأعنف منظمات تهريب المخدرات في المكسيك. © متوفر بواسطة Euronews SA

ويُحتجز غوزمان في حبس انفرادي في مركز متروبوليتان الإصلاحي، وهو سجن يشبه الحصن في مانهاتن السفلى.

ونجح غوزمان قبل اعتقاله النهائي في عام 2016 في الفرار مرتين من سجنين شديدي الحراسة بالمكسيك. وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 2017 ليحاكم.

وحظي غوزمان بسمعة كمهرب في الثمانينات عن طريق حفر أنفاق أسفل الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة أتاحت له تهريب المخدرات بشكل أسرع من كل منافسيه. وحقق نفوذا في التسعينات وفي العقد الأول من الألفية الحالية من خلال مواجهات دامية مع منافسيه حتى أصبح في نهاية المطاف أشهر زعيم لعصابة سينالوا.

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مجلس النواب الأمريكي يدين ترامب بسبب تغريداته "العنصرية" سياسة Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO إمبراطور المخدرات "إل تشابو" سينهي حياته في السجن بقرار من محكمة أمريكية Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

واستمرت محاكمته 11 أسبوعا وشملت إدلاء أكثر من 12 من مساعديه السابقين بشهاداتهم في إطار صفقات مع الادعاء. ووصف الشهود كيف بنى غوزمان منظمة معقدة تشبه شركة متعددة الجنسيات.

وقال الشهود إنه كان يرسل المخدرات شمالا بواسطة أساطيل من الطائرات والقوارب وكان يملك دفاتر حسابات دقيقة ونظام اتصالات إلكتروني مشفر يمر بخوادم سرية في كندا.

وقال الادعاء إن غوزمان باع مخدرات تزيد قيمتها على 12 مليار دولار، وأدرجته مجلة فوربس من قبل على قائمة أغنى رجال العالم.

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