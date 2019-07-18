شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يحذر من التعدى على أراضى المنطقة الصناعية بكفر العلو بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رضا البلتاجى، إن استغلال الأراضي حول "كابريتاج" حلوان كملاعب مفتوحة يعمل على الحفاظ عليها من التعدى واحتواء الشباب وزيادة موارد المحافظة، مؤكدا أنه تمت الموافقة المبدئية على تخصيص 5 أفدنة من أصل 48 فدانا كملاعب.

وأوضح البلتاجى، أن تخصيص هذه المساحة لإنشاء ملاعب يساهم أيضا فى عمل نموذج متطور للمنطقة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من هذه الأراضى لتوفير ملاعب للشباب، مشددا على ضرورة الاستفادة من أراضى المنطقة الصناعية بكفر العلو بحلوان والتى تبلغ نحو 1.8 مليون متر في هذه المنطقة، وذلك فى إقامة المشروع العملاق للمنطقة الصناعية الصادر لها قرار تخصيص لم يُفعًل حتى الآن.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الاستفادة من أراضى المنطقة حتى لا يتم التعدى عليها وتتحول المنطقة لعشوائيات جديدة تتسبب فى صدام جديد للدولة المصرية، حال صدور قرار بإزالة العشوائيات، مشددا على ضرورة حصر كافة المناطق غير المستغلة على مستوى الجمهورية للوقوف على آلية تحقيق أقصى استفادة منها.

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