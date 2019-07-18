كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. قطر تضاعف التبادلات التجارية مع إيران عبر موانئ بوشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال تنظيم الحمدين مصرًا على الارتماء في أحضان نظام الملالي بإيران، إلى درجة ربط مصيره بمصير النظام في طهران، الذي أصبح يعيش في عزلة دولية شديدة.

قدمت العصابة القطرية فروض الولاء إلى اسيادها في طهران من خلال مضاعفة حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر، تسع مرات بنحو 5 مليارات دولار.

وكشف المدير العام للطب البيطري الإيراني في محافظة بوشهر، مرتضى بحراني، عن تطوير العلاقات التجارية مع قطر، قائلا: "سيتم توسيع التبادلات التجارية بين إيران وقطر عبر موانئ بوشهر".

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وشدد بحراني، خلال لقائه رئيس منظمة الطب البيطري ومدير الحجر الصحي في قطر، على ضرورة توفير التسهيلات لتطوير تجارة الماشية بين إيران وقطر من خلال موانئ محافظة بوشهر، مؤكدا على مسألة المراقبة والإشراف البيطري على نقل الماشية من بوشهر.

ولفت إلى تطور التعاون التجاري بين إيران وقطر، قائلا: بالإضافة إلى دراسة حالة عبور الماشية، ناقشنا مع الجانب القطري قضايا أخرى مثل تصدير المنتجات الحيوانية الخام.

كان مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي في محافظة بوشهر، سعيد زرين فر، أشار في شهر يونيو الماضي، إلى زيادة التعاون التجاري بين بوشهر وقطر، قائلا: "سيتم زيادة التبادل التجاري بين ايران وقطر إلى 5 مليارات دولار من خلال الخطط التي جرى اتخاذها".

وأعلن زرين فر عن زيادة التبادل التجاري بين محافظة بوشهر وقطر، قائلا: "زاد حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر 9 أضعاف خلال العامين السابقين حيث كان الجانب الأكبر من موانئ بوشهر".