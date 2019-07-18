كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تترجع مجددا عن التفاوض على الباليستي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الرئاسة الإيرانية، الأربعاء، أن إيران لا تتفاوض على منظوماتها الدفاعية، وأن قدراتها الدفاعية خط أحمر، وذلك بعد أن اشترط وزير خارجيتها الذى يزور نيويورك لحضور أعمال الأمم المتحدة وقف واشنطن بيع أسلحة للشرق الأوسط ومقابل التفاوض على الباليستى.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن "رفع العقوبات عن طهران سيكون فرصة أمام الأمريكيين"، مضيفا أن تصريحات الإدارة الأمريكية متناقضة.

وأوضح أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفعها العقوبات سيتيح لها فرصة لأن تكون جزءا من الدول 5+1.

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وكانت أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة رفض طهران التفاوض حول برنامجها للصواريخ الباليستية مع أي جهة وتحت أي ظرف.

كما حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس من أن طهران ستواصل حتما الحد من تعهداتها بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.

وقال خامنئي: "هذه ليست سوى البداية في الحد من تعهداتنا، وهذه الآلية ستتواصل حتما"، متهما "الأوروبيين بعدم الإيفاء بأي من تعهداتهم".