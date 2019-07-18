كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع صادرات اليابان في يونيو متأثرة بحروب التجارة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت صادرات اليابان في يونيو بسبب تأثر شحنات البضائع بحروب التجارة العالمية، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية اليوم الخميس.

انخفضت صادرات اليابان بنسبة 6.8 ٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 5.2 ٪. وقالت الوزارة إن الفائض التجاري لهذا الشهر بلغ 589.5 مليار ين (5.5 مليار دولار).

للأشهر الستة الأولى من هذا العام، تراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 4.7٪ بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.1٪، حيث سجلت البلاد عجزًا تجاريًا بلغ 888.8 مليار ين (8.2 مليار دولار).

يعتمد الاقتصاد الياباني على الصادرات وتضرر من الصراع بين الولايات المتحدة والصين.

وقد فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفة بنسبة 25 ٪ على 250 مليار دولار من الواردات الصينية، وردت بكين بفرض ضرائب بقيمة 110 مليارات دولار على البضائع الأمريكية.

